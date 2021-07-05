الخليل.. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحامات المستوطنين

تواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم خلال اقتحام مستوطنين إسرائيليين بحماية قوات الاحتلال مسجداً في بلدة حلحلول شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا مسجد النبي يونس في البلدة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة ستة بجروح والعشرات بحالات اختناق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي رأس العامود بالقدس المحتلة وبلدات عرابة والزبابدة في جنين وبيتا في نابلس واعتقلت سبعة فلسطينيين.