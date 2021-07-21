الشرطة يعلن عودة مؤمن ناجي

أعلن نادي الشرطة السوري، اليوم الثلاثاء، عودة لاعبه مؤمن ناجي بعد أربعة مواسم لإعارته للجيش.

وأكد الشرطة أن عودة ناجي إضافة مهمة للفريق الذي كثف تدريباته في الأيام الأخيرة بقيادة المدرب محمد شديد.

وكان الشرطة خسر الكثير من لاعبيه، أبرزهم المهاجم سامر خانكان الذي انتقل للشرطة، وعقبة المرعي، قاسم بهاء، هادي الملط إلى نادي الفتوة وعمر الترك إلى الجيش وكرم عمران إلى الوثبة.

ومن المتوقع أن يحسم الشرطة ثلاث صفقات جديدة للبدء من المرحلة الثانية لفترة التحضير استعداداً لانطلاق الدوري المحلي المقرر أن يبدأ منتصف الشهر المقبل.

ويبحث الشرطة عن تحقيق نتائج مرضية في الموسم المقبل، واحتلال مركز آمن بعيداً عن النفق المظلم، خاصة وأن اتحاد الكرة قرر هبوط أربعة فرق للقسم الثاني من الدوري بدلا من فريقين.