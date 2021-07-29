الاحتلال التركي يستهدف قرى بريف حلب الشمالي

استهدفت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية منازل الأهالي وممتلكاتهم في قرى عدة بريف حلب الشمالي بالقذائف المدفعية والصاروخية، مخلفة أضراراً مادية في المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

وذكرت مصادر محلية أن عدة قذائف مدفعية وصاروخية مصدرها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته سقطت على دفعات، منذ فجر اليوم، في قرى تل مضيق وابين وعقيبة ودير جمال ومحيط تل رفعت وسد الشهباء بالريف الشمالي.

كما لفتت إلى أن الاعتداءات أسفرت عن تضرر عدة منازل وحقول زراعية للأهالي.