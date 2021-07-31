سورية تشارك في ندوة أوابك حول صناعة (البلاستيك)

شاركت وزارة النفط والثروة المعدنية من خلال المؤسسة العامة للتكرير وشركة مصفاة بانياس في الندوة التي أقامتها منظمة الأقطار العربية (أوابك) المصدرة للنفط في الكويت حول دور البلاستيك في تنمية الاقتصاد العالمي وذلك عن بعد عبر تطبيق زووم.

وتناولت فعاليات الندوة وفق بيان وزارة النفط واقع مشكلة النفايات البلاستيكية والكميات المنتجة على مستوى العالم والوطن العربي ومتطلبات الصناعة البلاستيكية عالمياً من النفط الخام وأهم التكنولوجيات والتوجهات العالمية المستخدمة لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية والاستفادة منها بطرق متعددة وإمكانية إنتاج الطاقة والبولي ايثيلين إضافة إلى نماذج لتجارب عدد من الدول العربية لإعادة تدوير النفايات.

وخرجت الندوة بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات أبرزها التحول نحو مفهوم نظام الاقتصاد التدويري لمعالجة النفايات البلاستيكية وتفعيل الأنظمة المتطورة لإدارة النفايات البلاستيكية والاستفادة من الخبرات والمبادرات السابقة في مجال الحد من النفايات التي يتبعها عدد من دول العالم وضرورة توجيه أنشطة البحث العلمي لإعداد تصميمات أفضل للمنتجات البلاستيكية بهدف زيادة عدد مرات إعادة الاستخدام والتدوير.

كما أشارت التوصيات إلى ضرورة زيادة المتانة أو الصلابة إضافة إلى إنتاج منتجات بلاستيكية تتمتع بخصائص التحلل الذاتي وغيرها من التدابير الممكنة وتشجيع الاستثمار لتنمية مشروعات إعادة تدوير النفايات البلاستيكية وإنتاج الطاقة منها والبحث عن حلول غير تقليدية للاستفادة من النفايات البلاستيكية في مصافي النفط ومجمعات البتروكيماويات.