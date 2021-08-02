دير الزور.. إصلاح العطل الفني على خط التوتر 230

أعادت الشركة العامة للكهرباء في محافظة دير الزور التيار الكهربائي بعد إصلاح العطل الفني الذي طرأ، اليوم، على خط التوتر جندر التيم 230 ك.ف المغذي لمحافظة دير الزور وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنها.

وذكر مدير عام الشركة، المهندس خالد لطفي، أنه تم إصلاح العطل، الذي حصل قرب محطة توليد جندر، بالتنسيق مع ورشات الإصلاح والصيانة في دائرة نقل الطاقة بحمص، وتمت إعادة التيار الكهربائي إلى المحافظة بعد انقطاع دام عدة ساعات.

وتسبب عطل فني في وقت سابق اليوم على خط التوتر 230 المغذي لمحافظة دير الزور بانقطاع التيار الكهربائي عن كامل المحافظة، كما أدى عطل على الخط ذاته أمس إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة ولعدة ساعات.