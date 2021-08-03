الجو صحو والحرارة أعلى من معدلاتها

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات والجو حار بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمي شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.