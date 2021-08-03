الرئيس الإيراني: التوصل إلى توافق في مفاوضات فيينا “ليس بعيد المنال”

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن التوصل إلى توافق في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي بين بلاده والدول الغربية “ليس بعيد المنال”.

وقال روحاني خلال كلمة في القناة الأولى للتلفزيون الإيراني الليلة الماضية إن “التوصل إلى توافق في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي ليس بعيد المنال وباعتقادي أن آفاق التوافق متاحة حسب معيار تصريحات قائد الثورة الإمام السيد علي الخامنئي”، مؤكدا ضرورة رفع كل أشكال الحظر المفروضة على بلاده من قبل أمريكا والغرب.

واستعرض روحاني إنجازات حكومة بلاده من الناحية الأمنية على الصعيدين الداخلي والإقليمي.