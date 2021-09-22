بكين: أهمية التضامن والتعاون في إدارة العلاقات الدولية

شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم على أهمية تعزيز التضامن والاحترام المتبادل والتعاون المربح للجميع في إدارة العلاقات الدولية.

ونقلت وكالة شينخوا عن شي قوله في كلمته التي ألقاها عبر رابط فيديو في المناقشة العامة للدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة إنه “يجب إقامة عالم من السلام والتنمية يحتضن الحضارات بمختلف أشكالها ويستوعب مسارات متنوعة للتحديث” مشيراً إلى أن الديمقراطية ليست حقاً خاصاً مقصوراً على دولة بعينها ولكنها حق تتمتع به شعوب جميع دول العالم، مضيفا شي “نحن بحاجة إلى الدفاع عن السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية وهي قيم مشتركة للإنسانية”.

وأكد شي على أن الصين دائماً تسعى لبناء السلام العالمي وتسهم في تحقيق التنمية العالمية وتدافع عن النظام الدولي وتوفر المنافع العامة وقال إنها “ستواصل توفير فرص جديدة للعالم من خلال تنميتها الجديدة”، لافتا إلى أنه يتعين على الأمم المتحدة أن ترفع راية التعددية الحقيقية عالياً وأن تكون المنظمة منصة مركزية تشترك من خلالها الدول في حماية الأمن العالمي وتتشاطر إنجازات التنمية ورسم مسار مستقبل العالم.

وفي سياق التصدي لفيروس كورونا أشار شي إلى أن الصين ستوفر المزيد من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد19 للعالم فضلاً عن المساعدات الدولية موضحاً أن بلاده ستسعى جاهدة لتوفير ملياري جرعة من اللقاحات للعالم بحلول نهاية هذا العام.