حالة الطقس خلال اليومين القادمين

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة.

ويكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد تكون غزيرة أحياناً في المناطق الساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 70 كم/سا أحياناً وخاصة في المناطق الجنوبية الشرقية والوسطى والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غداً توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.