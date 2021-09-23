ورشات طوارئ و تعزيل الأقنية و الفوهات المطرية استعداداً للشتاء في اللاذقية

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة

ذكر المهندس ثائر جعفر مدير مديرية الخدمات و الصيانة في مجلس مدينة اللاذقية في تصريح لـ “البعث ميديا” أن ورشات الصيانة كثّفت جاهزيتها استعداداً لموسم الأمطار من خلال عدة محاور تصمنتها خطة الجاهزية أهمها الأنفاق و الفوهات المطرية و أقنية التصريف المطري مؤكداً أن كافة ورشات الصيانة و الحدائق جاهزة للقيام بأعمال التعزيل و التصريف المطري إضافة إلى إنجاز صيانات لمحاور طرقية و تكون الأولوية لذات الغزارة المرورية الأكبر مع ترميم الحفر مع إجراء الصيانات السريعة و لفت إلى أن الاستعدادات لموسم الأمطار بدأت مع مطلع شهر أيلول بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي.

و أكد جعفر أن هناك ورشات طوارئ لتصريف الاختناقات المطرية عند حصولها و استكمال الأعمال مع شركة الصرف الصحي و المواصلات الطرقية و تعزيل القناة المطرية بالتعاون مع شركة الصرف الصحي، و أشار إلى وجود ١٨ ألف فوهة مطرية يتم تعزيلها تباعاً و أيضاً إزالة بقايا الأشجار الناتجة عن الأحوال الجوية، و أوضح أن مديرية الخدمات و الصيانة تقوم بأعمال الصيانة الطرقية و الإنارة و الحدائق و تنظيم حركة المرور و أعمال الأرصفة و ترميم الحفر بشكل دائم مبيّناً أنه تم دعم الأعمال بإعانة خلال زيارة الوفد الحكومي بمبلغ ٣٠٠ مليون تم إنجاز أعمال بقيمة ٢٠٠ مليون ليرة، و أكد أن عمل المديرية تشاركي مع كافة المؤسسات الخدمية.