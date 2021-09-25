أضرار بالمنازل والأشجار جراء عاصفة مطرية في بلدة  الفريكة بالغاب

تعرضت يوم أمس بلدة الفريكة في منطقة الغاب بريف حماة الغربي لعاصفة مطرية قوية شكلت سيول جارفه أدت إلى أضرار بمنازل وممتلكات الأهالي و الأراضي الزراعية.

وبين المهندس نزار زينب رئيس قسم الخدمات الفنية بجورين أن

العاصفة المطرية أغلقت الطريق العام جورين شطحة بعدت نقاط بسبب الطمي والحجاره الناتجه عن السيول بالاضافه لإغلاق عبارات الاقنية المائيه وحدوث اختناقات ضمن القريه مما أدى لإغلاق الطرق ضمن القريه وأمتلاء بعض البيوت القريبه بالطمي والماء بالاضافه لخساره الاخوه المواطنين بالمزرعات القريبه من أماكن الاختناق من سيول المياه الجارفة.

وأوضح زينب بأنه قامت آليات المركز وبالتعاون مع هيئة تطوير الغاب التوجه للمكان وتم فتح الطريق الرئيسي على الفور وفتح الطرق الفرعيه للقريه لتأمين الاخوه المواطنين ومن ثم تم البدأ بتعزيل مجاري السيول وتنظيفها والعمل مستمر حاليا في البلدة

لدرء الخطر عن الاخوه المواطنين في الأيام القادمه.

مشيرا إلى أنه تم تقديم عبارات بيتونية من قبل الخدمات الفنية لبلدية الفريكه لتلسليك أماكن الاختناقات أثناء العواصف المطريه

من جانبه أشار رئيس بلدية الفريكة محسن عبود بأن الأضرار التي نجمت عن العاصفة المطرية هي تضرر حوالي 4 منازل وممتلكات الأهالي نتيحة سرعة تدفق المياه بالإضافة لمزروعات من الأشجار ضمن بساتين المنازل والأراضي المجاورة ويجري حاليا تعزيل وتسليك مجاري السيول والأنجرافات جراء العاصفة المطرية ووعدتنا الخدمات الفنية بتزويد البلدية بعبارات إضافية تحسبآ لأي طارئ.

البعث ميديا – حماة- حسان المحمد