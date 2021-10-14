“دور البعثي في نشر المعلومة الموثقة” ضمن محاضرة بدورة التأمينات الاجتماعية

اختتمت أمس الأربعاء دورة التأمينات الاجتماعية التي أقامتها شعبة الخدمات الثانية على مدى ثلاثة أيام، بمعدل محاضرتين يومياً، والتي كانت موجهة للرفاق الراغبين باتباع هذه الدورة والمرشحين من الفرق الحزبية التابعة لمجال عمل الشعبة، يأتي ذلك ضمن نشاط لجنة الشباب ولجنة النقابات المهنية، بالتعاون والتنسيق مع فرقة إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تحدث الرفيق يحيى أحمد، المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عن دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأهمية هذه الدورات وعلى كافة المجالات ..

بدورها الرفيقة ريم شيخ حمدان، أمين الشعبة، شكرت إدارة المؤسسة وقيادة فرقة التأمينات على هذه المبادرات، مؤكدة على أهمية دور الرفيق البعثي في ثقافة نشر المعلومة الموثقة من المصدر ودوره كسفير في نشر الوعي بما يمتلكه حول كل معلومة قيمة اكتسبها بهذه الدورة عن قانون التأمينات الاجتماعية والتي تهم فرداً واحداً في كل أسرة سورية على الأقل.

في نهاية الدورة تم توزيع شهادات حضور وبروشورات توضيحية ونسخة إلكترونية عن المحاضرات المقدمة بحضور الرفاق في قيادة الشعبة.

لتختتم دورة التأمينات الاجتماعية فعالياتها بعد سلسلة محاضرات عن قانون التأمينات الاجتماعية، حيث كانت المحاضرة الأولى للدكتور محمد هاشم مدير الصحة والسلامة المهنية، بعنوان مفهوم الصحة والسلامة المهنية، والمحاضرة الثانية قدمها الدكتور سمير بركات، مدير الشؤون الطبية التأمينية، بعنوان إصابات العمل والأمراض المهنية.