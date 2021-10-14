بوتين: لم أتخذ أي قرار بشأن ترشحي لولاية جديدة

أعلن الروسي فلاديمير بوتين أنه لم يتخذ أي قرار بشأن ترشحه المحتمل للانتخابات الرئاسية عام 2024.

وردا على سؤال فيما إذا يعتزم الترشح لهذه الانتخابات قال بوتين في تصريح لقناة (سي ان بي سي) الأمريكية “نعم الدستور يسمح لي أن أترشح لولاية جديدة ولكن أي قرارات بهذا الشأن لم تتخذ”.

وبشأن خلفه المحتمل في الرئاسة والانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل عام قال بوتين.. “أفضل عدم الإجابة عن مثل هذه الأسئلة ولا يزال هناك وقت كثير حتى الانتخابات المقبلة والأحاديث عن هذا الموضوع تزعزع استقرار الأوضاع.. الوضع يجب أن يكون هادئا لتعمل كل أجهزة السلطة والبنى الحكومية بشكل مستقر وتنظر إلى المستقبل بهدوء”.

من جهته أخرى أشار بوتين إلى أن مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية تتقوض حيث يتقلص حجم التبادل باستخدام هذه العملة.