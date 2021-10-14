حزب البعث في اليمن يجدد تضامنه مع سورية

جددت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن تضامنها مع سورية في حربها ضد التنظيمات الإرهابية وقوى التآمر الصهيوأمريكي وأدواتهم في المنطقة.

وجاء في بيان صدر عن القيادة القطرية بعد اجتماعها “أننا جزء من محور المقاومة العربية والإسلامية من أجل إعادة الحقوق للأراضي العربية المحتلة من قبل العدو الصهيوني إلى أهلها في فلسطين المحتلة والجولان العربي السوري ومزارع شبعا اللبنانية والدفاع عن المشروع العربي الإسلامي في المنطقة”.

وندد البيان بما تتعرض له بعض الدول العربية والإسلامية من عدوان باستخدام القوة العسكرية والحصار الاقتصادي وكذلك إثارة الفتن بهدف تقسيم هذه الدول وتجزئتها وإضعافها ونهب ثرواتها والسيطرة على مقدراتها وإضعاف مشروعها النهضوي ومن بينها اليمن التي تتعرض للعدوان السعودي منذ أكثر من ست سنوات.

كما أعرب البيان عن تمسك القيادة القطرية بالثوابت الوطنية ووحدة اليمن انطلاقاً من فتح قنوات الحوار والمساواة في الحقوق والواجبات كضرورة حتمية لإنهاء العدوان والحصار على البلاد وإعادة الإعمار.