16, 10, 2021 - 4:18 مساءً

3138 طالبا وطالبة لاختبار الترشح لشهادة الثانوية بحمص

مراسلون ومحافظات-حمص   4

البعث ميديا || حمص – صديق محمد

تقدم اليوم /3138/ طالباً وطالبة لاختبار الترشح لشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي لعام 2022 في محافظة حمص موزعين على /28/ مركزاً في المدينة ، حيث بلغ عدد المتقدمين للفرع الأدبي /2393/ طالباً وطالبة والمتقدمين للفرع العلمي /745/ طالباً وطالبة .
وذكر وليد المرعي مدير تربية حمص للبعث ميديا أن مديرية التربية اتخذت آليات دقيقة لتحقيق اختبار يتحقق فيه العدالة والنزاهة والشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبنائنا الطلاب ، وأضاف أن اختبار الترشح له أهمية كبيرة في قياس مهارات وقدرات الطلاب لكي يتمكنوا من التقدم لامتحان شهادة الثانوية العامة ، مؤكداً على الالتزام التام بالتعليمات الوزارية الناظمة ،والإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا حفاظاً على السلامة الصحية للطلاب والمراقبين .
لافتا إلى أنه تم توفير الجو الهادئ والمريح لأبنائنا الطلاب لكي يتمكنوا من أداء الاختبار بشكل هادئ ونوعي.

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