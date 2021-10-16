3138 طالبا وطالبة لاختبار الترشح لشهادة الثانوية بحمص

البعث ميديا || حمص – صديق محمد

تقدم اليوم /3138/ طالباً وطالبة لاختبار الترشح لشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي لعام 2022 في محافظة حمص موزعين على /28/ مركزاً في المدينة ، حيث بلغ عدد المتقدمين للفرع الأدبي /2393/ طالباً وطالبة والمتقدمين للفرع العلمي /745/ طالباً وطالبة .

وذكر وليد المرعي مدير تربية حمص للبعث ميديا أن مديرية التربية اتخذت آليات دقيقة لتحقيق اختبار يتحقق فيه العدالة والنزاهة والشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبنائنا الطلاب ، وأضاف أن اختبار الترشح له أهمية كبيرة في قياس مهارات وقدرات الطلاب لكي يتمكنوا من التقدم لامتحان شهادة الثانوية العامة ، مؤكداً على الالتزام التام بالتعليمات الوزارية الناظمة ،والإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا حفاظاً على السلامة الصحية للطلاب والمراقبين .

لافتا إلى أنه تم توفير الجو الهادئ والمريح لأبنائنا الطلاب لكي يتمكنوا من أداء الاختبار بشكل هادئ ونوعي.