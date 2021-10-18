تعليق عمل مكتب روسيا لدى الناتو

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن بلاده قررت تعليق عمل مكتبها لدى حلف شمال الأطلسي ناتو اعتباراً من الأول من تشرين الثاني القادم.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي رداً على تصرفات حلف الأطلسي قمنا بتعليق عمل بعثتنا الدائمة في الناتو بما في ذلك عمل الممثل العسكري الرئيسي ربما اعتباراً من 1 تشرين الثاني أو ربما يستغرق الأمر بضعة أيام أخرى.

وأضاف لافروف قررنا إنهاء أنشطة المكتب الإعلامي لحلف الناتو في موسكو والذي تم إنشاؤه في سفارة مملكة بلجيكا مبيناً إذا كان لدى أعضاء الناتو أي مسائل عاجلة فيمكنهم الاتصال بسفيرنا في بلجيكا الذي يقوم بتسيير العلاقات الثنائية بين روسيا ومملكة بلجيكا بشأن هذه القضايا.

وفي وقت سابق أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو أخبرت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند بأن نشر البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة وحلف الناتو في آسيا الوسطى غير مقبول مطلقاً بالنسبة لروسيا.