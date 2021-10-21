المركزي يعدّل قرار حول الرقابة على مصادر تمويل المستوردات

أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بجعل رقابة المركزي على مصادر تمويل المستوردات سابقة وليست لاحقة بحيث يقوم المستورد بمراجعة المركزي بالوثائق التي تثبت مصدر تمويل مستورداته للحصول على كتاب يسمح له بتخليصها جمركيا.

ويتضمن قرار اللجنة تعديل القرار رقم 1770 الصادر بتاريخ 31-8-2021 حيث تم إلغاء المادة 2 منه وإعادة صياغتها إضافة إلى تعديل المادة 3 وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 6.

وفي تصريح صحفي أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عصام هزيمة أن من شأن القرار المذكور تبسيط إجراءات التخليص الجمركي من جهة وتحقيق الرقابة الآنية على مصادر تمويل المستوردات من جهة أخرى فتتم معالجة المخالفات في حينها.

وأشار الدكتور هزيمة إلى أن المركزي ماض في إجراءاته لضبط سوق القطع الأجنبي وتحقيق رقابة فعالة على عمليات تمويل المستوردات تضمن انسيابية في تأمينها مع مراعاة التقيد بالشفافية بآلية عمل المستوردين ومصادر تمويلهم.