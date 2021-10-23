طلبتنا في سلوفاكيا: التفجير الإرهابي بدمشق يعكس ثقافة التنظيمات المتطرفة

أكد الطلبة السوريون الدارسون في سلوفاكيا أن التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة مبيت عسكرية بدمشق يعكس ثقافة التنظيمات المتطرفة المتمثلة بالقتل والإرهاب.

وأوضح فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في سلوفاكيا في بيان اليوم أن هذه الأعمال الإجرامية تندرج في خانة الإرهاب وتؤكد مرة أخرى للرأي العام العالمي حقيقة وحشية التنظيمات المتطرفة التي تمارس القتل والإرهاب في سورية وتظهر فشلها ولا سيما مع الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش العربي السوري.

وجدد الطلبة وقوفهم إلى جانب وطنهم وتأكيدهم على متابعة تحصيلهم العلمي والعودة إلى سورية للمساهمة بإعادة إعمار ما دمره الإرهاب والإرهابيون.

وارتقى 14 شهيداً ووقع عدد من الجرحى الأربعاء الماضي جراء التفجير الإرهابي بعبوتين ناسفتين الذي استهدف حافلة مبيت عسكرية لدى مرورها بالقرب من جسر الرئيس بدمشق.