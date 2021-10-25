الأمم المتحدة تجدد تأكيدها: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية

بعد إعلان كيان الاحتلال الإسرائيلي بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة المحتلة، جددت الأمم المتحدة التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ونقلت وكالة وفا عن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند قوله في بيان أصدره عقب إعلان الاحتلال الإسرائيلي مخططا لإقامة 1355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية “نعرب عن القلق إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية جديدة واستمرار التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.. أكرر أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي”.