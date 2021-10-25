انطلاق عروض فيلم ( قَسَم) في صالة كندي اللاذقية و النادي السينمائي في جامعة تشرين

البعث ميديا – اللاذقية – آلاء حبيب – ياسمين شهيلة

افتتح اليوم عرض فيلم “قسَم” في صالة سينما الكندي في محافظة اللاذقية وفي قاعة النادي السنمائي في جامعة تشرين، الفيلم الذي أنتجته نقابة الفنانين برعاية القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي والذي يعبر عن بطولات الجيش العربي السوري في التصدي للإرهاب والإرهابيين بدأ الفيلم بمشاهد لإحدى المهمات التحريرية للجيش العربي السوري و تطور الأحداث باستعراض مجموعة من الحقائق السياسية والعسكرية التي ترتبط بالأزمة السورية عن طريق محاكمات عقلية منطقية في حالة موقفية فانتازية ، كما يطرح الفيلم مواضيع أخرى تُظهر دور الأم في تربية أبنائها وبناء المجتمع وأهمية البحث العلمي.

(سامي محي نوفل) كاتب ومخرج الفيلم تحدث ل “البعث ميديا ” عن الفيلم الذي تميز بطريقة عرضه قائلا:

فيلم “قسم” يختلف عما قدم من الأفلام الحربية خلال العشر سنوات الماضية؛ إذ إن الأفلام الحربيّة السّابقة استندت إلى وثيقة وحدث عانى تفاصيله جنودنا وضباطنا البواسل في جبهات القتال والخطوط الأمامية وأثناء الحصار، وذلك يعود لسببين: السبب الأول أنه لايمكن لأي جهة إنتاجية كانت تجسيد حقيقة ماجرى، وتصوير بطولة الجيش السوري وضباطه وأفراده وعناصره في مواجهة الإرهاب لعشر سنوات، أما السبب الثاني فهو أن الفانتازيا هي الحل لتقديم البطولة بشكل أخر عبر استقطاب موقف معين للشخصية، نعالج فيها هنا فكرة الانتصار من حيث أنها فكرة تعيش داخل كيان الجندي السوري وذاكرته وموروثه وفق معطيات درامية.

من جانبه عبر الممثل (باسل حيدر) بطل الفيلم عن سعادته بوجوده في مدينته اللاذقية التي تضم جمهوراً مثقفاً يعشق السينما منوها إلى “قسم” كطرح سينمائي جديد؛ إذ نكون مع إنجازات الجيش السوري، لننتقل بعدها إلى فانتازية بدخول البطليين إلى الكوما، كما أكد أنه فيلم خاص جداً وبمتابعته بدقة سوف يتم اكتشاف جمالية العمل و فهم مضمونه.

أما بالنسبة لشخصية المقدم عهد فقد ذكر الممثل (باسل حيدر): المقدم عهد هو ذلك الضابط الذي توكل له مهمة في قطاع (ج)، الذي فقد فيه كل عناصره مماجعله يعيش حالة نفور من هذا المكان، لكن بلحظة يُصاب في هذا القطاع، ويدخل في الكوما التي يلتقي فيها بصديقه العقيد خضر ، وخلال هذا اللقاء نرى شخصيات سورية لها جذور و وقعها التاريخي في حالة فانتازية.

كما تم في حفلي الافتتاح عرض نشيد الجمهورية العربية السورية ونشيد حزب البعث العربي الاشتراكي بالتوزيع الجديد الذي قامت به نقابة الفنانين بتوجيه و برعاية من القيادة المركزية للحزب وأغنية شآم المجد الذي انتجتها النقابة بمناسبة فوز السيد الرئيس بشار الأسد بالاستحقاق الرئاسي.

و بعد انتهاء العرض في صالة الكندي شكر الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب القائمين على هذا العمل المتميز و أشاد بأداء الفنانين لافتا إلى دور الفنان السوري بنقل الصورة الحقيقة الراقية الواعية للشعب والوطن مؤكدا بأن الفنان الوطني كان دوره مثل المقاتل الشجاع بنقله هذه الوقائع الصحيحة ..

و في افتتاح العرض بجامعة تشرين تحدثت الرفيقة الدكتورة ميرنا دلالة أمين فرع جامعة تشرين للحزب بأننا نؤمن بأن الفن له دور اجتماعي وثقافي وتربوي وفيلم قسم اليوم ترجم هذا الأمر بعرضه بطريقة إبداعية جسدت بطولات الجيش العربي السوري المغوار و شكرت الرفيقة أمين الفرع كل من ساهم بإنجاح هذا العمل المتميز مؤكدةً أن فيلم قسم يُترجم الدور الاجتماعي و الثقافي و التربوي للفن بعرضه حكاية من حكايات البطولة بطريقة إبداعية جسّدت تضحيات الجيش الذي أعطى دروساً في التضحية والشهادة، ثم وجهت تحية إجلال وإكبار للجيش وللقائد العام للجيش والقوات المسلحة الرفيق الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية .

و في لقاء ” البعث ميديا ” في صالة الكندي مع الرفيق الدكتور عصام درويش رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي في فرع اللاذقية للحزب أشار إلى أهمية رسالة الفيلم التي تجسدت فيها بطولات الجيش العربي السوري: نحن نؤمن أن للفن رسالة كبيرة لأن الفن يرسخ الدّور الوطني عند كل الناس في مواجهة التحدي الكبير لهذه الظروف الصعبة ، مؤكدا أن العرض سيستمر لمدة خمسة أيام في سينما الكندي، كما سيكون هناك عروض مرافقة بنفس الوقت في المراكز الثقافية في: عين البيضا وعين شرقية وبيت ياشوط والحفة والقرداحة وجبلة، وذلك ضمن تظاهرة فنية سينمائية تجسد انتصارات وتضحيات الجيش العربي السوري.

حضر الافتتاح في صالة سينما الكندي أمين فرع اللاذقية للحزب المهندس هيثم اسماعيل ومحافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم وعدد من الشخصيات الحزبية والنقابية والشعبية ، كما حضر في قاعة النادي السينمائي في جامعة تشرين أمين فرع جامعة تشرين للحزب الرفيقة الدكتورة ميرنا دلالة و رئيس الجامعة الدكتور بسام حسن ونقيب الفنانين في اللاذقية الفنان حسين عباس ومخرج الفيلم وقيادات سياسية وإدارية ونقابية وطلابية وحشد من الحضور .