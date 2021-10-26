تدهور حافلة ركاب على طريق حمص دمشق

أدى تدهور حافلة ركاب على الطريق الدولي حمص دمشق في موقع البريج جنوب حمص فجر اليوم لوفاة شخص وإصابة عدد آخر.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني في حمص أن غرفة عمليات الفرع تلقت نداء استغاثة حول تدهور حافلة نقل ركاب على طريق حمص دمشق قرب البريج ومحاصرة عدد من الركاب بداخلها جراء انقلابها وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وعملوا بالتعاون مع فوج إطفاء حمص وشرطة الطرق العامة ومنظومة الإسعاف على إخراج المحاصرين وبينهم شخص متوفى وإسعافهم إلى مشفى دير عطية.

وأشار عاقل إلى أنه تم تأمين السير على الطريق لحين إزالة آثار الحادث.