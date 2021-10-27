الداخلية والتربية تقيمان ندوات حول السلامة المرورية ونشر ثقافة القيادة

البعث ميديا – فراس باشا

تقيم وزارة الداخلية سلسلة ندوات حول السلامة المرورية وطرق نشر ثقافة القيادة للتقليل من الحوادث ورفع الوعي المجتمعي بالتعاون مع وزارة التربية.

وخلال الندوة المقامة اليوم في مدينة ضاحية قدسيا أوضح مدير إدارة المرور العميد جهاد السعدي أن الندوات وبالتشارك مع وزارة التربية ومديرياتها في المحافظات ستتوسع وتنتشر بشكل أكبر لتصل أيضآ إلى الجامعات والفئة العمرية من الشباب والشابات للتوعية المرورية والسلامة المشتركة.

بدورة بين مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج، أن الندوات التي تعقد بشكل دائم وبين فرج أن اللجان المشتركة بين الوزارتين التربية والداخلية وفرق الوقاية من الحوادث تعتبر ذات أهمية كبيرة ومُبتغاها تحقيق السلامة ونشر الوعي المروري والتقليل من الحوادث.