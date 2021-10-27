بمشاركة سورية.. انطلاق مؤتمر الذكاء الاصطناعي في الأردن

انطلقت في الأردن اليوم أعمال مؤتمر الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني بمشاركة سورية ووفود من 35 دولة.

ويبحث المؤتمر الذي يرأس وفد سورية فيه المهندس إياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة أهم التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التحول الرقمي والأمن السيبراني والتحديات التي تواجهها تطبيقات وخوارزميات الذكاء والتعلم الآلي.

ويهدف المؤتمر الذي يعتبر الأهم على مستوى الذكاء الاصطناعي في المنطقة إلى جمع خبراء الذكاء الاصطناعي الرائدين في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني مع صناع القرار لبحث أهم التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتحديات التي يواجهها.

وسيعرض المؤتمر الذي تشارك فيه 35 دولة حول العالم بواقع 81 شركة محلية وعالمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في الإبداع والابتكار والريادة إضافة إلى عرض أحدث التقنيات والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تساعد في إيجاد حلول حيوية للعمليات اليومية في قطاعات الدفاع والبيانات الضخمة وتحليل وحماية البيانات والأمن السيبراني وغيرها العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

حضر افتتاح المؤتمر القائم بأعمال السفارة السورية في عمان عصام نيال.