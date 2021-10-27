تأهيل محطة الضخ المشتركة في مسكنة

حلب – معن الغادري

اطع وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد على محطة الضخ المشتركة في مسكنة واطلعا على سير العمل الجاري لاستكمال تأهيل مجموعات الضخ المشتركة في منطقة مسكنة بعد أن تم الإنتهاء من تأهيل – محرك رئيسي جديد ومحرك مساعد- ووضعهما بالخدمة بطاقة 9 متر مكعب في الثانية ، ما يسهم في ري مساحات إضافية من الأراضي الزراعية في الموسم الشتوي القادم ، ضمن مشروع منشأة الأسد بمسكنة والبالغة11 ألف هكتار من إجمالي المساحة البالغة 17 ألف هكتار .

كما تفقد الوزير رعد مشاريع تأهيل الأقنية الرئيسية والفرعية في سهول ريف حلب الشرقي التي طالها الإرهاب خلال السنوات الماضية ، حيث بلغت نسبة انجاز فيها الأعمال إلى 50%.

وبين الوزير رعد أهمية هذه المشاريع لجهة تدعيم القطاع الزراعي والإقتصادي والإجتماعي الاقتصادية ، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل المحطة المشتركة بخبرات وكفاءات وطنية يؤكد مجدداً أن سورية كما انتصرت على الإرهاب قادرة على النهوض والانتصار في كافة المجالات

وتتكون المحطة من 6 مجموعات ضخ رئيسية و3 مجموعات مساعدة.

وتبلغ استطاعة مجموعة الضخ الرئيسية الواحدة 7.5 ميغا واط بتدفق 7.5 م3/ثا، واستطاعة مجموعة الضخ المساعدة 1.5 ميغا واط وتدفق1.5م3/ثا.

ويبلغ تدفق المحطة الأعظمي حوالي 36 م3/ ثا، وارتفاع الضخ الأعظمي الستاتيكي 85 م.

رافق الوزير في الجولة محافظ حلب والمعنيون في المحافظة .