الموافقة على تنفيذ حزمة مشروعات خدمية وتنموية باللاذقية

وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية في اجتماعه، برئاسة المحافظ عامر إسماعيل هلال، على تنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية المتعلقة بتنفيذ وتأسيس وصيانة طرقات منها تخديمية لمنازل ذوي الشهداء والجرحى، ومشاريع صرف صحي في عدد من البلدات ومدينتي اللاذقية وجبلة.

وأقر المكتب تنفيذ طريق الحارة بيت طراف في قرية اليسونية وطرق تخديمية لمنازل ذوي الشهداء والجرحى في مدينة جبلة وضواحيها وفي المنطقة الصناعية بمدينة اللاذقية ومشروع تسوية وتعبيد وتزفيت وصيانة طرق في بلدة جوبة برغال وصرف صحي في بلدية تل حويري و آخر في بلدية فديو.

وتضمنت المشاريع تسوية وتعبيد طريق روضة الشهداء في قرية وادي القلع و تعبيد وتزفيت وصيانة طرق لتخديم منازل ذوي الشهداء والجرحى في منطقة القرداحة وإنشاء عبّارة فوق خط الري على العقار رقم /129/ في قرية اسطامو وتنفيذ طريق زراعي في الغسانية وإنشاء تفرعات طرقات لتخديم منازل ذوي الشهداء والجرحى في منطقة الحفة ومحور طريق حلب، كما تمت الموافقة على تنفيذ بناء وحدة تصنيع متعددة الأغراض / دبس، ألبان، أجبان، زهورات/ في عين التينة وبناء وحدة تصنيع صابون الغاز في بلدة كسب وإضبارة مشروع تقديم مواد طبية استهلاكية لزوم مديرية الصحة.

وصادق المكتب على أضابير تقسيم العقارات رقم 208 من منطقة عين البيضا العقارية التابعة لبلدة صلنفة ورقم 1109 من منطقة حرف المسيترة الثانية العقارية وكتاب بلدة حرف المسيترة المتضمن تحديد رسم تدقيق مشاريع إفراز العقارات المعدة للبناء ضمن نطاق عمل البلدة.

كما تمت الموافقة على كتابي مديرية الشؤون العامة والقانونية المتضمنين منح الموافقة اللازمة على الترخيص الإداري الدائم للمنشأة المعدة لصناعة المنتجات البلاستيكية من أكياس ورقائق بلاستيكية على المقسم رقم 149 من المنطقة الصناعية في جبلة وتعديل قرار الترخيص الإداري المؤقت الخاص بالمنشأة المعدّة لصناعة البلوك على العقار رقم 255 من منطقة رويسة هليل في الحفة.

وأكد المحافظ هلال على العمل الجماعي والمؤسساتي مع كل القطاعات والتعاون المشترك مع الفعاليات على اختلافها للنهوض بالمحافظة من جديد، مشيراً إلى التركيز على عدم تأخير أي معاملة والسرعة والإنجاز في العمل.

اللاذقية – مروان حويجة