مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات التعاقد لتوريد 500 باص نقل داخلي

وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات التعاقد لتوريد 500 باص نقل داخلي وطلب من الجهات المعنية بذل أقصى الجهود لاستكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة لتصل إلى المسجلين على المادة وذلك قبل نهاية العام الجاري.

وشدد المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على الإسراع بإنجاز خارطة متكاملة لتوزيع وإقامة مشاريع الطاقات المتجددة خارج المدن والمناطق الصناعية لتشمل مختلف المحافظات وتقديم التسهيلات اللازمة في مجال التراخيص واستيراد التجهيزات والتسويق بما ينعكس إيجاباً على واقع الاستثمار في هذا المجال والتوسع بمحطات الوقود التي تبيع بالسعر الحر للحد من المتاجرة غير النظامية بالمشتقات النفطية.

وأوضح المجلس أهمية المتابعة المستمرة لتسويق كامل موسم الحمضيات وتقديم الدعم اللازم للمزارعين واستجرار أكبر الكميات الممكنة وطرحها عبر منافذ السورية للتجارة وتقديمها بأسعار مناسبة للمستهلك وتخزين كميات إضافية للتدخل وقت الحاجة وكذلك التوسع في عملية التشجير والتركيز على المناطق التي تعرضت للحرائق واستكمال توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وجدد المجلس تأكيده على تعزيز دور السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية بالخارج للتواصل مع المواطنين السوريين في المغتربات وتعريفهم بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في ظل التشريعات المتطورة والتسهيلات المقدمة في جميع المجالات الاستثمارية مبدياً الاستعداد لتذليل أي عقبات أمام عودة رجال الأعمال إلى ممارسة نشاطاتهم داخل الوطن.

وطلب المجلس الإسراع بتطبيق الفوترة في التعاملات التجارية بين تجار الجملة ونصف الجملة بشكل مبدئي وتعزيز ثقافة التعامل التجاري بالفوترة ما يمكن من ضبط الأسواق ومحاسبة المخالفين.

واستعرض المجلس مذكرة حول واقع القطاع التربوي في الفترة ما بين 2011 و2021 وما قامت به وزارة التربية في مجال إعادة تأهيل المدارس وتطوير المناهج ومعالجة حالات التسرب وتأمين الكتب والتجهيزات المدرسية وتم التأكيد على الاستمرار بإعادة ترميم المدارس وتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بجودتها ومواصلة تشجيع التوجه نحو التعليم المهني.

كما استعرض المجلس واقع الخدمات والمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ ونسب الإنجاز في المناطق المحررة من الإرهاب بالمحافظات كافة.

ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مركز للمعالجة الفيزيائية والأطراف الصناعية في مشفى الشرطة بحرستا.