تشكيلة منتخبنا الوطني أمام نظيره الموريتاني ببطولة كأس العرب

أعلن مدرب منتخب سورية لكرة القدم تيتا فاليريو تشكيلة منتخبنا لمباراته مع منتخب موريتانيا اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وضمت التشكيلة خالد الحجي عثمان ومحمد صهيوني وثائر كروما ومؤيد الخولي وعمرو جنيات وأوليفر قسكو ويوسف محمد ومحمد العنز وورد السلامة ومحمود البحر ومحمد عثمان.

وكان منتخبنا فاز على نظيره التونسي بهدفين دون رد في الجولة الثانية بينما خسر أمام منتخب الإمارات في الجولة الأولى بهدفين لهدف.