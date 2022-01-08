شبيبة البعث في إدلب تختتمت عقد مؤتمرات روابطها الإنتخابية

البعث ميديا || إدلب -يحيى بزي

اختتمت روابط الشبيية بإدلب عقد مؤتمراتها السنوية الإنتخابية تحت عنوان “الشبيبة روح نصر وفداء… سواعد عمل وبناء” وذلك بعقد مؤتمر رابطة إدلب المشتركة في النادي العلمي الفرعي بحماة

رئيس مكتب الشباب الفرعي الرفيق عوض محمود أكد خلال حضوره المؤتمر على أهمية دور الشباب في المرحلة المقبلة لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب في أرياف إدلب، منوهاً لدور المبادرات الشبابية الهادفة لتنمية الوعي الثقافي والوطني بالإضافة للمبادرات التطوعية المجتمعية، مضيفاً أن المؤتمرات السنوية محطة هامة للوقوف على الإيجابيات ودعمها والعمل على حل المعوقات.

من جانبه عضو قيادة منظمة إتحاد شبيبة الثورة الرفيق محمد القاسم أكد من خلال حضوره المؤتمر على أهمية إنتخاب الأكفاء والأجدر للعمل الشبيبي في المرحلة المقبلة، منوهاً لمضاعفة الجهود في الريف المحرر من إدلب لإستقطاب جيل الشباب لصفوف المنظمة.

تخلل المؤتمرات تكريم لأسر الشهداء الذين ضحوا أبنائهما بأغلى ما يملكون في سبيل وحدة سورية ودحض الإرهاب عن الاراضي السورية بالإضافة لإنتخاب قيادة رابطة الأصلاء والرديف وممثلين عن الرابطة لمؤتمر الفرع