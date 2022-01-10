الرفيق ساعاتي يترأس اجتماع مكتب الشباب المركزي

عقدت هيئة مكتب الشباب المركزي اجتماعها الدوري برئاسة الرفيق الدكتور عمار ساعاتي عضو القيادة المركزية للحزب.

وتم استعراض عمل المكتب عبر المنظمات الثلاثة “الإتحاد الرياضي العام، الاتحاد والوطني لطلبة سورية واتحاد شبيبة الثورة”، وعلاقة هذه المنظمات بالوزارات المعنية وهي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية.

وعرض الرفاق الوزراء أهم المحطات المستقبلية لعمل وزاراتهم المتقاطع مع المنظمات الثلاث، كما قدم الرفاق رؤساء المنظمات عرضاً لما تم انجازه بالعام المنصرم.

وفتح باب النقاش والحوار الصريح والبناء والشفاف بين الرفاق الوزراء والرفاق رؤساء المنظمات والرفاق الحضور.

وتحدث الرفيق ساعاتي عن ضرورة أن يكون العام الجديد عام أمل عبر عمل حقيقي للجميع خاصة وان ما تمر به البلاد من حصار وعدوان يجب أن يُقابَل بالعمل والثبات والانتاج في كل المجالات وان الدول التي خاضت الحروب الميدانية قدرها ان تخوض الحروب الاقتصادية أيضاً.