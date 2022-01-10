وأخيراً.. تيتا يوقع

البعث ميديا / سـوار ديب

بعد طول انتظار وأخذ ورد، وشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم التوقيع مع المدرب الروماني فاليريو لقيادة منتخب سورية الأول.

من البداية..

الاتحاد العربي السوري لكرة القدم نشر بالأمس عبر صفحته الرسمية بياناً دعا فيه وسائل الإعلام المحلية والعربية لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالتوقيع مع المدرب الروماني، والكادر الفني المرافق له.

رغم تأخر توقيع العقد مع المدرب الروماني إلا أنه واصل عمله لحين الاتفاق حول صيغة ومضمون العقد ومدته 6 أشهر فقط.

وبحسب تصريحات نبيل السباعي رئيس اللجنة المؤقتة في اتحاد كرة القدم فإن الراتب الشهري للمدرب تيتا هو “10 آلاف دولار” وسيحصل بقية الجهاز الفني على “15 ألف دولار”.

وأكد السباعي أن الاتحاد الرياضي العام واتحاد كرة القدم هم المسؤولون عن دفع المستحقات المالية للجهاز الفني في أول أسبوع من كل شهر، لا سيما أن الأموال التي حصلنا عليها من مشاركتنا في كأس العرب والتي تبلغ 750 ألف دولار، تم تجميدها من قبل الفيفا وسمح لنا الاتحاد الدولي بأن تدفع رواتب المدرب منها.

وأضاف السباعي أن المدرب تيتا تنازل عن الشرط الجزائي في عقده مقابل الحصول على 150 ألف دولار في حال تأهلنا لملحق كأس العالم، ومبلغ 500 ألف دولار في حال التأهل إلى النهائيات.

وأوضح السباعي حول ما تم تداوله عن تولي تيتا الإشراف على بقية المنتخبات أن “ عندما تحدثت عن تولي تيتا الإشراف على عدة منتخبات كنت أقصد الاستفادة منه خلال فترات عدم لعب المنتخب الأول”..!!!

وختم السباعي: ” لا يمكن أن نطلب من تيتا خطة عمل مستقبلية فعقده هو 6 أشهر فقط، ونحن كلجنة مؤقتة عملنا هو التجهيز للانتخابات بعد إجراء التعديلات المقترحة من قبل الاتحاد الدولي، وليس لدينا الوقت الكافي، وهذا الأمر سيكون من صلب عمل الاتحاد القادم.

تيتا بين العقد ومدته وقيمته..

من جهته قال تيتا إن “راتبي مع المنتخب السوري قليل”، وسأبذل قصار جهدي للفوز في المباريات القادمة وأتمنى أن يقدم المنتخب مستوى مشابه لمباراة تونس.

وأضاف تيتا: إن “الراتب الشهري له وللكادر ثابت منذ قدومي إلى سورية، ولن أغير قيمته بعد النتائج الجيدة في كأس العرب”.

كما أوضح تيتا أنه لم يصرح لأي شخص عبر موقع التواصل الاجتماعي وكل ما كُتِب هو عارٍ عن الصحة وأنه لا يملك حساب على الفيس بوك.

اللاعبين والدور الفني..

تحدث المدرب الروماني عن اللاعبين المحليين والمحترفين، وأشاد بأداء إبراهيم عالمة الذي وصفه بالقوي كونه يلعب بكلتا قديمه، وطالب الاتحاد بحل مشكلته.

وقال تيتا “لاعبو نادي الاتحاد لو كانوا معي قبل سنوات لن يحظوا بفرصة اللعب، كونهم لا يملكون مهارات وقدرات كافية باستثناء اللاعب محمد ريحانية.

وفيما يخص اللاعب مصطفى جنيد قال ” لديه مهارات عالية وأخبرته بأني لو شاهدته قبل كأس العرب لذهب معنا”.

المحترفون..

وعن اللاعبين المحترفين قال تيتا ” ما حصل في الماضي مع اللاعبين لا يهمني ولكن أثق بهم”.

واستعرض تيتا رأيه عن بعض اللاعبين وإمكانية اللعب في المنتخب قال: ” اللاعب مارك جرجس لا يملك القدرة على اللعب مع منتخب سورية الأول ويمكن تجربته في فترة قادمة مع منتخب سورية الأولمبي”.

وأكد ثقته باللاعبين عمر السومة وعمر خربين، موضحاً أنه لا يهتم بما حصل في الماضي من اعتذارات سابقة عن القدوم، وأتمنى قدومهما وتحدثت معهم.

وفيما يخص اللاعب بابلو صباغ قال تيتا “اعتذر مني لعدم الحضور حالياً كونه غير جاهز ولم يقم بأي شيء منذ 3 أشهر”.

وتحدث تيتا عن أوليفر كاسكاو بأنه لم يلعب أي مباراة منذ نهاية كأس العرب ولكنه يتدرب بشكل منفرد وهذه مشكلة، وأخبرني أنه جاهز بدنياً، ولكن ما يهم أن يلعب مباريات، وعن عبد الرحمن ويس أكد المدرب أنه سيبدأ التمرين منذ اليوم بشكل بطيء بعد إصابته.

وحول اللاعب ماركس جرجس الذي ينشط بدوري الدرجة الثالثة في السويد قال تيتا أنه لا يمتلك حالياً القدرة على اللعب في المنتخب الأول ولكن يمكنه اللعب في الأولمبي، حيث شارك جرجس بشكل أساسي ضد نادي تشرين ولم يلعب بشكل جيد وكذلك أمام الاتحاد، تحدثت معه وعلمت أنه لم يلعب منذ 8 أشهر.

السباعي من خلال العقد مع تيتا حاول تلافي أخطاء التعاقد مع المدربين السابقين، من حيث تأمين كافة المستلزمات التي طلبها المدرب الروماني والعمل على تأمين مباريات ودية مع منتخبات قوية، وحل مشكلة اللاعبين المحترفين وطرح أسماء لاعبين جدد، كاللاعب خليل المضخر الذي يلعب في نادي دالاس الأمريكي.

المدرب الروماني وبحسب تصريحاته قبل بالواقع كما هو ولم يرفع سقف الطموحات حيث أنه قال أنه لا يعد بأي شيء، ولكن المنتخب السوري سيقوم بكل شيء للفوز، وكأن لسان حاله يقول سأتعامل مع المنتخب لهذه المدة وبهذا الراتب!!

ويبقى السؤال لماذا تأخر التوقيع مع المدرب الروماني، وجاء العقد بهذه الصيغة، وما الذي سيقدمه تيتا في حال الخسارة أمام الإمارات؟.