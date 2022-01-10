وعود بمعالجة شكاوى مراجعي المصرف العقاري

وعد محافظ درعا المهندس لؤي خريطة، خلال جولة اطلاعية مفاجئة للمصرف العقاري ضمن مدينة درعا، برفقة أمين فرع درعا للحزب الرفيق حسين الرفاعي، وقائد شرطة المحافظة العميد ضرار الدندل، بمعالجة فورية لشكاوى المواطنين المراجعين، والموظفين.

حيث شدد المحافظ على التقيد بمواعيد الدوام الرسمي من كافة الموظفين لخدمة جميع المراجعين، وكما أشار المهندس خريطة إلى أنه ستتم معالجة كافة الأمور والمشاكل التي يعاني منها المصرف العقاري بهدف تقديم الخدمة كاملة للمراجعين من خلال تمديد خط كهرباء للمصرف وتزويد خزان مولدة المصرف بمادة المازوت بشكلٍ دائم لمعالجة مشكلة توقف تقديم الخدمات عند انقطاع التيار الكهربائي، مشيراً إلى أنه ستتم صيانة التجهيزات القديمة وتأمين أجهزة حواسيب والعمل على معالجة نقص الكوادر البشرية العاملة في المصرف ليتناسب مع حجم الأعمال ومنعاً للازدحام وسعياً لتخديم المواطن بشكلٍ سريع، كما أوعز المحافظ بتخصيص رقم لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على معالجتها.

وكانت شكاوى كثيرة وردت حول سوء الخدمة التي يقدمها موظفو المصرف والمعاملة السيئة من قبلهم، ولاسيما للموظّفين الذين يأتون لاستلام رواتبهم، وطلّاب الجامعات لدفع أقساط التعليم الموازي والحصول على أذونات السفر، ما يكلّف المذكورين جميعاً عبء الانتظار لساعات طويلة وربما لأيام للحصول على مرادهم بسبب انقطاع الكهرباء وتململ الموظفين وتذرعهم بعدم توفر مادة “المازوت” لزوم تشغيل مولدة المصرف.

الجدير ذكره أن المصرف العقاري تتوفر ضمنه خمسة صرافات آلية، فلماذا لا يتم توزيعها على عدة محاور ضمن المدينة بشكل يتيح للمواطنين الحصول على مبتغاهم دون أي حالات ازدحام نراها كل يوم أمام المصرف؟!..

درعا- دعاء الرفاعي