إعادة تأهيل بئر الشياح بدرعا

أنهى فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا بالتعاون مع مديرية الزراعة إعادة تأهيل بئر في منطقة الشياح التابعة لدرعا البلد، وتم وضعه بالخدمة مؤخراً بغية تحقيق الاستقرار المائي والمساهمة برّي الأراضي الزراعية فيها.

وكشف رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لمراسل “البعث ميديا” أن بئر الشياح المتواجد بمنطقة درعا البلد يؤمن المياه لحوالي 1100 مزراع لإرواء الاراضي الزراعية وتقدر مساحة الأراضي المستهدفة بحوالي 15000 دونم زراعي.

وأوضح أنه من ضمن خطة إعادة التأهيل تمت إعادة تأهيل خزان مياه بيتوني ومنظومة طاقة شمسية بالإضافة إلى مجموعة توليد كهربائية باستطاعة 100 كيلو فولط أمبير، وذلك لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن البئر وبالتالي تخفيف الأعباء المادية عن المزارعين.

وأشار المسالمة إلى أن فرع الهلال الأحمر ومديرية الزراعة بدرعا، وبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يدرسون زيادة منسوب المياه وزيادة ساعات توليد التيار الكهربائي للبئر، وذلك للتوفير المادي على المزارعين عند شراء كميات من المياه واستخدامها لإرواء محاصيلهم الزراعية بما يحقق لهم الاستقرار المائي الكافي..

درعا_محمد الناصر