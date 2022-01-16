أجواء غائمة بشكل عام وثلوج على ارتفاع1000 متر

تواصل درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة مترافق بكتلة هوائية قطبية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام والفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في مناطق متفرقة من البلاد وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية والجنوبية الشرقية ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات التي تزيد على 1000 متر وممزوجاً دون ذلك.

ويكون الجو بارداً جداً ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع في أغلب المناطق والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وغداً تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 5 درجات والجو بارد بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وتتكاثر الغيوم المنخفضة خلال ساعات منتصف الليل لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر بدءاً من المناطق الشمالية الغربية والساحلية، فيما يستمر الجو شديد البرودة ليلا حيث يحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد خلال ساعات الصباح الباكر.