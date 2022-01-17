ضمن خطة العام الحالي.. خط إنتاج جديد في “ألبان” حمص

بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 عبوة في الساعة أعلنت شركة ألبان حمص عن مناقصة لتركيب خط جديد لإنتاج الجبنة المطبوخة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للشركة للعام الحالي.

وتتضمن للخطة أيضاً، بحسب مدير الشركة، المهندس محمد الحماد، تجديد ضواغط التبريد في الشركة، كما تم اتخاذ الإجراءات للمباشرة بصيانة المرجل الاحتياطي وشراء شاحنة مبردة.

وبين الحماد أن نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية للعام الماضي وصلت إلى 147% وأن قيمة مبيعات الشركة من مختلف المنتجات للعام الماضي وصلت إلى أكثر من 20 ملياراً و203 ملايين ليرة سورية.