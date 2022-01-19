“المالية ” تعلن عن المزاد الأول للأوراق المالية

دمشق – فاتن شنان

أعلنت وزارة المالية عن المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات، وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة، حيث سيقام المزاد يوم الاثنين 31/1/2022، ويحقّ لكافة المصارف الخاصة والعامة العاملة في الجمهورية العربية السورية الاكتتاب على هذه السندات، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتبارين كافةً المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من المصارف العاملة، بعد تفويض المصرف للاكتتاب على هذه السندات.

يأتي هذا الإصدار ضمن خطة وزارة المالية الرامية لتأمين مصادر لتلبية احتياجات تمويل الإنفاق الاستثماري للموازنة العامة للدولة على أسس حقيقية غير تضخمية، وبهدف خلق فرص استثمارية للقطاع المصرفي الخاص والعام لتوظيف السيولة المتوافرة لديه في استثمارات منخفضة المخاطر تتيح له التوسع في عمليات قبول الودائع، وبالتالي تمكن من التوسع في الإقراض والتمويل للمشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص.

يعتبر الاكتتاب في هذه السندات فرصة استثمارية مهمة لكل من القطاع المصرفي ولشركات التأمين والنقابات والصناديق والشركات والأفراد لتنويع المحفظة الاستثمارية لها، والاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها نصف سنوياً بنسبة فائدة ستتحدد بناءً على العروض المقدمة، والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب بحيث سيكون تاريخ التسوية في 3/2/2022.

من الجدير بالذكر أن تجربة وزارة المالية في إصدارات الأوراق المالية الحكومية بدأت عام 2010 حيث أُجري في حينه سبعة إصدارات للأوراق المالية الحكومية، تلا ذلك إصداران لسندات الخزينة في عام 2020 نفذت جميعها استناداً الى المرسوم 60 لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سورية.