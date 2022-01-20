الجو بين الصحو والغائم جزئيا وتحذير من الصقيع ليلا

تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ضعيف يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا، نتيجة لذلك تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار محلية خفيفة على المنطقة الساحلية، وخلال الليل يستمر الجو شديد البرودة محذرة من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في كل المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 60 كيلو متراً في الساعة خاصة في المناطق الشرقية والبادية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية ويستمر الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار محلية خفيفة على المنطقة الساحلية وخلال الليل يبقى الجو شديد البرودة ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في كافة المناطق.