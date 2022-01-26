ريف دمشق.. وضع الأفران مستقر خلال العاصفة وتشغيل الخط الثاني لمخبز داريا

البعث ميديا || ريف دمشق. عبد الرحمن جاويش

أكد مدير فرع مخابز ريف دمشق احمد حمدان في تصريح خاص للبعث ميديا أن افران ريف دمشق مستمرة بعملها مع رفع طاقتها الانتاجية و لا داعي للخوف من توقف الافران خلال العاصفة او قطع الطرقات أو للتهافت لشراء الخبز إن كان بالبطاقة أو الحر وتخزينه.

ونوه حمدان بأن المخابز تعمل بالطاقة القصوى و مستلزمات الإنتاج مؤمنة من دقيق و ملح و خميرة و أكياس ولن تؤثر العاصفة المطرية والثلوج على مواعيد العمل، موضحا انه في إطار خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتلبية حاجة المواطن من الخبز ورفع سوية الإنتاج وكميته والعمل من أجل تأهيل المخابز في كل مناطق المحافظة قمنا مؤخرا بأعمال تجريب الخط الثاني في مخبز داريا أحد مخابز فرع ريف دمشق للمخابز وذلك بعد أعمال التأهيل المدني في وقت سابق له وتركيب خطوط التشغيل فيه، حيث بدا العمل بالمخبز بخطين إنتاجيين بطاقة 14 طن يوميا.

أما مخبز الزبداني يعمل بطاقته القصوى و خاصة في هذه الظروف الشتوية و بطاقة 10 طن من مادة الخبز و لا صحة لأي أخبار عن توقفه خلالة العاصفة الثلجية، و هناك مخابز القطيفة و ديرعطية و النبك تعمل بطاقتها الكاملة،

و أشار حمدان إننا نتابع الخطة الإنتاجية بكافة الأفران و خاصة في الوقت الحالي الذي يستدعي تامين اكبر كمية من الخبز لتزويد المواطنين بالمادة واضاف.. واذا استدعت الضرورة سنوزع من خلال فرق بيع جوالة بالسيارات المجهزة في حال انقطاع الطرق و صعوبة الوصول لبعض المناطق..