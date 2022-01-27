السورية للتجارة في ريف دمشق في حالة تأهب خلال العاصفة

أكد مدير فرع ريف دمشق لمؤسسة السورية للتجارة باسل الطحان في تصريح خاص لـ” البعث ميديا” أن الفرع قام ما قبل العاصفة بتوزيع كميات من مواد المقنن السكر، الأرز، الزيت والمياه المعدنية، على كافة الصالات المتوزعة بريف دمشق، وأضاف الطحان نواصل خلال العاصفة عمليات البيع واستقبال المواطنين في صالاتنا، وتزويد الصالات بالحمضيات والخضار والفواكه حتى ساعات متأخرة.

مبيناً أن فريق من السورية للتجارة قام بمؤازرة عناصر نقاط الشرطة برش مادة الملح على الطرقات العامة في المناطق التي تشهد حالات الصقيع للوصول لتلك المناطق، تفاديا لانقطاع المواد التموينية من الصالات.

البعث ميديا || ريف دمشق – عبد الرحمن جاويش