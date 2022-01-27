مباحثات سورية بيلاروسية في المجال الطبي والهندسي

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف وإدارة مؤسسة “بيل ميد بريباراتي” الطبية البيلاروسية إمكانية التعاون مع المؤسسة والمؤسسات المعنية بالقطاع الصحي في سورية لجهة تأمين احتياجات السوق السورية لبعض أصناف الدواء.

وخلال زيارة قام بها اليوم المهندس عبد اللطيف والوفد السوري المشارك بأعمال اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة السورية البيلاروسية إلى المؤسسة الطبية في بيلاروس اطلع الوفد على عمل المؤسسة والأصناف الدوائية التي تنتجها وكمياتها ومواصفاتها.

وكان الوفد السوري زار أمس معمل إنتاج الآليات والعربات الهندسية البيلاروسية “ماز” بهدف الاطلاع على أنواع الآليات والعربات الهندسية المنتجة في المعمل وطاقته الإنتاجية وناقش مع إدارة المعمل إمكانية التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية السورية وكيفية الاستفادة من الآليات المتطورة المنتجة في بيلاروس.