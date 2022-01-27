وزير الخارجية الصيني: لا يمكن ضمان الأمن عبر تعزيز وتوسيع الأحلاف العسكرية

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم، أنه لا يمكن ضمان الأمن الإقليمي عبر تعزيز وتوسيع الكتل والأحلاف العسكرية.

وزارة الخارجية الصينية ذكرت، في بيان، أن وانغ دعا بلينكن إلى أخذ المخاوف الأمنية المنطقية لروسيا على محمل الجد.

وطالب وزير الخارجية الصيني الولايات المتحدة بوقف التدخل في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة التي ستستضيفها بكين وبالكف عن اللعب بالنار بشأن قضية تايوان.

بالمقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن بلينكن أكد خلال الاتصال الهاتفي على أن خفض التصعيد والدبلوماسية هما السبيل للسير قدماً.