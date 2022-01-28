وزير التربية للبعث ميديا.. لا تمديد للعطلة الانتصافية والخطة الدرسية وزعت على المديريات

البعث ميديا- خاص – علي حسون

نفى وزير التربية الدكتور دارم طباع كافة الشائعات وما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تمديد العطلة الانتصافية، مؤكداً في تصريح خاص ل البعث الميديا أن الدوام المدرسي للفصل الثاني سيبدأ الأحد الواقع 30 / 1/ 2022 وذلك بعد تمديد العطلة أسبوعاً واحداً نتيجة الظروف الجوية القاسية.

واستغرب وزير التربية عملية التشويش على العملية التربوية من قبل صفحات التواصل وتضليل المواطنين من أجل جمع أكبر عدد من المتابعين لهذه الصفحات الصفراء، لافتاً إلى أن اي خبر يخص وزارة التربية يصدر على موقعها بشكل رسمي أو عن طريق مكتبها الصحفي، أو عبر وسائل الإعلام الوطني.

وأوضح وزير التربية أن الوزارة قامت بتوزيع الخطة الدرسية للفصل الثاني بما يضمن حسن سير العملية التعليمية وإنهاء المنهاج بالوقت المناسب.

وأشار وزير التربية إلى حملة مكثفة لاستقطاب المنقطعين عن المدرسة وفق منهاج_الفئة_ب لاسيما للأفراد المنقطعين عن المدرسة مهما كانت أعمارهم، ولا يستطيعون الالتحاق بالمدرسة، لافتاً إلى أنه تم توزيع العمل على المديريات لجعل منهاج الفئة ب منظومة تعليمية مماثلة للتعليم العادي، علماً أن الحملة ذروتها يوم الأحد بداية الدوام .

والجدير بالذكر أن وزارة التربية قد نفت أيضاً صحة برنامج امتحان الشهادة الثانوية للدورة الأولى لعام ٢٠٢٢ التي نشرتها صفحات التواصل، مؤكدة أنها نسخة مزورة.

يشار إلى أن صفحات كثيرة قد تناقلت أخباراً تفيد بتمديد العطلة الانتصافية وكان من واجبنا نشر الخبر الصحيح.

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