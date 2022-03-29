رئيس نادي جبلة: اللجنة المؤقتة لم تتواصل معنا وفوجئنا بالقرار

أكد سامر محفوض رئيس نادي جبلة أن اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة السوري لم تنسق مع النادي بشأن موعد مباراة السوبر أمام تشرين.

وقال محفوض في برنامج “الكابتن”: “فوجئنا بقرار تأجيل السوبر، والذي نعتبره عشوائيا”.

وأضاف: “اللجنة لم تتواصل معنا، رغم أهمية المباراة، ولدينا عدة تحفظات”.

وتابع: “من غير المقبول أن تصدر قرارات عشوائية من اللجنة، التي أكدت في وقت سابق، أننا وتشرين وافقنا على موعد ومكان المباراة، وهذا غير صحيح ولم يتم”.

وكانت اللجنة المؤقتة التي يرأسها نبيل السباعي قد قررت يوم أمس الإثنين تأجيل مباراة السوبر بين تشرين وجبلة لوقت لاحق بناء على رغبة الناديين “بحسب اللجنة” وهو ما نفاه نادي تشرين في بيان رسمي.