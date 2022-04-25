لليوم الرابع.. انقطاع المياه عن الحسكة جراء اعتداءات مرتزقة الاحتلال التركي

انقطعت مياه الشرب التي تغذي مدينة الحسكة لليوم الرابع على التوالي جراء توقف ضخها من محطة مياه علوك بسبب اعتداءات مرتزقة الاحتلال التركي على الشبكة الكهربائية المغذية للمحطة.

وبين مدير عام مؤسسة مياه الحسكة المهندس محمود العكلة في لسانا أن واقع التيار الكهربائي المغذي لمشروع مياه علوك في ريف مدينة رأس العين المحتلة والقادم من محطة كهرباء الدرباسية شهد خلال الأيام الماضية وحتى اليوم حالة من عدم الاستقرار والانقطاعات المتكررة نتيجة قيام مرتزقة الاحتلال التركي بالاعتداء على الشبكة الكهربائية.

يشار إلى أن تأخر ضخ المياه إلى مدينة الحسكة يفاقم من آثار الحصار الذي تفرضه ميليشيا “قسد” على مركز المدينة والذي تمنع بموجبه دخول صهاريج مياه الشرب إلى الأهالي.