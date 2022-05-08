وزير الأوقاف يصل إلى الإمارات لمتابعة التحضيرات ومشاركة سورية في المؤتمر الإسلامي العالمي

التقى اليوم وزير الأوقاف د. محمد عبدالستار السيد بعد وصوله إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي بمعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة ورئيس مجلس إدارة المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف في الإمارات العربية المتحدة.

حيث تم التشاور حول التحضيرات والمشاركة السورية في المؤتمر الإسلامي العالمي الذي سينعقد غداً في العاصمة الإماراتية تحت عنوان: الوحدة الإسلامية.. (المفهوم ..الفرص والتحديات) وذلك تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي.

وقد حضر اللقاء د.حسن محمد المرزوقي الأمين العام المساعد للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.