المدنية أكثر لاعب سوري يحقق بطولة الدوري

بات حارس مرمى تشرين أحمد مدنية أكثر لاعب محلي يتوج بلقب الدوري السوري لكرة القدم برصيد ثمانية ألقاب بعد فوزه مع فريق تشرين الموسم الحالي 2021-2022 بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي والخامسة بتاريخ النادي.

المدنية سبق له وأن أحرز لقب الدوري خمس مرات مع فريق الجيش وبعد عودته لفريقه تشرين نال اللقب ثلاث مرات متتالية لينفرد بالرقم القياسي ولم يسبقه إلى هذا اللقب أي لاعب آخر حيث تساوى كل من مالك شكوحي و راغد خليل بالفوز باللقب ست مرات مع ناديي الجيش وجبلة وهو نفس رصيد الألقاب لمحمد شريفة وعز الدين عوض (مع الجيش) وفراس إسماعيل مع الجيش والكرامة وطارق جبان الذي أحرزه ألقابه الست مع الجيش واليوم يتوج بلقب الدوري كمدرب لفريق تشرين وسبق له وأن أحرز اللقب كمدرب لفريق الجيش وله لقبين كمساعد مدرب ليصل مجموع ألقابه عشرة ألقاب وهو إنجاز يسجل له بين لاعبي ومدربي الكرة السورية.

ولد أحمد مدنية في عام 1990، وبدأ باللعب مع فريق تشرين في عام 2011 وحتى عام 2014، وهو العام الذي انتقل فيه إلى نادي الجيش في العاصمة دمشق.

عرف أحمد مدنية مع الجيش طعم الانتصارات والبطولات، إذ استطاع تحقيق لقب الدوري خمس مرات متتالية بين عامي 2014 و2019، وكأس الجمهورية مرة واحدة في موسم 2017- 2018، ولفت مدنية الأنظار إليه عام 2007 عندما شارك مع منتخبنا الوطني للناشئين في كأس العالم بعدما تألق في مباراة الأرجنتين حيث انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي وأحرز منتخبنا أربع نقاط بالمجموعة والمركز الثالث بفارق نقطة عن المنتخبين الأرجنتيني والإسباني

كما شارك المدنية مع منتخبنا الوطني في مختلف فئاته، ومنذ عام 2016 وكان حاضرًا في بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات، لكنه لم يشارك في أي مباراة خلال البطولة.

وبتتويجه بلقب الدوري الحالي يكون تشرين قد حقق النجمة الخامسة في تاريخه والثالثة له توالياً خلال الألفية الجديدة ويعود اللقب الأول للبحارة في الدوري إلى موسم 81/82 في حين حصل الفريق على اللقب الثاني موسم 97/98 وبعد مرور 21 عاماً تمكن تشرين من العودة للتتويج بالنجمة الثالثة في موسم 2019/2020 ويحتفظ باللقب مجدداً بتتويجه بالنجمة الرابعة خلال موسم 2020/2021 قبل أن يتمكن مرة أخرى من الحفاظ على اللقب ليتوج بالنجمة الخامسة في موسم 2021/2022.

البعث ميديا- عماد درويش