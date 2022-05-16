الحرارة إلى انخفاض والأجواء مغبرة في المناطق الشرقية

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا .

ويكون الجو ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الساحلية ويستمر الجو سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية ولطيفاً ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الغربية بين الخفيفة والمعتدلة بينما تكون شمالية غربية في باقي المناطق ومعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً بالساعة أحياناً تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج .

وتميل درجات الحرارة غداً للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمي في المناطق الشرقية والبادية ويكون لطيفاً ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية.