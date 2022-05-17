القبض على شخص تسبب بإصابة طفل ومواطن بإطلاقه الـنار عشوائيا في دوما

ألقى مركز شرطة دوما القبض على مطلوب تسبب بإصـابة طفل ومواطن بعد إطــلاقه النـار بشكل عشوائي، وضبط بحوزته مواد مخدرة ومسروقات.

وقالت وزارة الداخلية إنه ونتيجة البحث والتحري من قبل شرطة منطقة دوما بريف دمشق عن مطلوب خطـير يدعى (م. ش) أقدم على إطــلاق الرصـاص بشكل عشوائي على المواطنين وأدى لإصـابة أحدهم وإصـابة طفل، وبعد ورود معلومات إلى مركز شرطة دوما عن مكان تواجده تم إلقاء القبض عليه بكمين محكم، وبتدقيق وضعه تبين أنه مطلوب بعدة إذاعات بحث، وبتفتيش منزله عُثر فيه على كمية من مادة الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون المخدرة، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة العديد من الدراجات النـارية من محلتي “دوما وحرستا” من خلال الدخول إلى منازل المواطنين بالاشتراك مع عدد من المتوارين باستخدام السـلاح الحـربي، وإطــلاق النـار بشكل عشوائي وترهـيب المواطنين.

تم استرداد دراجة نـارية مسروقة ومازال البحث مستمراً عن المتوارين، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.