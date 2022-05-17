النمسا تعلن عدم انضمامها لحلف الناتو

أعلنت النمسا أنها لا تعتزم أن تحذو حذو فنلندا والسويد في مساعيهما الرامية إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونقلت وسائل إعلام نمساوية عن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ قوله على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “وضعنا الجغرافي مختلف تماماً عن السويد وفنلندا كما أن لدينا تاريخاً مختلفاً تماماً وأعتقد أنه يجب أخذ هذا في الاعتبار” لافتاً إلى أنه “من الصواب استثمار المزيد من الأموال في أمن النمسا”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان أمن النمسا لا يزال مضمونا رغم حيادها التحالفي قال شالنبرغ.. إنه “لا ينبغي التقليل من شأن القوات المسلحة لبلاده”.

وأعلنت السويد رسميا امس أنها ستحذو حذو فنلندا في السعي للحصول على عضوية حلف الناتو ونددت روسيا بخطط البلدين متعهدة باتخاذ “إجراءات رد تقنية عسكرية وغيرها” في هذا الصدد.