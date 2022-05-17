17 أيار اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات… تعرف على قصته الكاملة

يحتفل العالم في 17 أيار من كل عام باليوم العالمي للاتصالات منذ العام 1969، تم الاتفاق ليكون اليوم العالمي للاتصالات بهذا التاريخ /17 أيار/ لتوقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق وتأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات في السابع عشر من أيار عام 1965.

وفي تشرين الثاني عام 2005 دعت القمة العالمية لمجتمع المعلومات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعلان 17 أيار من كل عام يوما عالميا لمجتمع المعلومات، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجموعة من القضايا المتعلقة بمجتمع المعلومات كانت قد أثيرت في تلك القمة.

وبعد عام تماما في شهر تشرين الثاني من العام 2006، قرر مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات توحيد الاحتفال بالمناسبتين معا (اليوم العالمي للاتصالات – اليوم العالمي لمجتمع المعلومات)، ودعى المؤتمر بقراره رقم /68/ الدول الأعضاء بالاتحاد للاحتفال بتاريخ 17 أيار من كل عام باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (WTISD)، والهدف من الاحتفال بهذا اليوم إذكاء الوعي بالإمكانيات التي توفرها خدمات الإنترنت وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمجتعات والاقتصادات، ولسد الفجوة الرقمية بين دول العالم.