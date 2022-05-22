تحت شعار (فرصة جديدة لنكون بأمان) أطلقت وزارة الصحة حملة وطنية مكثفة للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك أنه يمكن الاستفادة من الحملة عبر التوجه بشكل مباشر إلى المراكز المعتمدة في المشافي والمراكز الصحية والفرق الجوالة المزودة بمهمة رسمية.

كما تشمل الحملة جولات مكثفة من قبل الفرق الصحية الجوالة وفرق التواصل، وجلسات توعوية تثقيفية ضمن المراكز الصحية والمنازل والجوامع والمدارس والمعامل والبلديات.

هذا وتستهدف الحملة، التي ستستمر حتى 2 حزيران المقبل، جميع المواطنين فوق الـ 18 عاماً في كافة المحافظات.